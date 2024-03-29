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Криминал

МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника Посольства Молдавии в Москве

29 марта, 14:34
МИД РФ сообщил о высылке работника молдавской дипмиссии. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

МИД РФ сообщил о высылке работника молдавской дипмиссии. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Москва объявила о высылке сотрудника Посольства Молдавии в России после того, как Кишинёв сделал аналогичный шаг в отношении российского дипломата. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить persona поп grata сотрудника Посольства России в Кишинёве", — указано в тексте.

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий получил в российском МИД соответствующую ноту, и теперь один из сотрудников молдавской дипмиссии должен покинуть Россию.

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Ранее МИД Молдавии вызвал посла РФ и объявил о высылке российского дипломата. Поводом стало проведение выборов президента России на территории Приднестровского региона вопреки запрету молдавских властей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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