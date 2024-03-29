Собачий жир убрали с полок ТЦ в Приморье после волны негатива в соцсетях
Собачий жир на полках ТЦ в Артёме. Фото © Telegram / urist_pomosh
В приморском городе Артёме избавились от бутылок с собачьим жиром на прилавках супермаркета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя муниципалитета.
По его словам, эксперты сейчас занимаются проверкой информации о продаже собачьего жира в одном из супермаркетов города. По этому вопросу жалоб от горожан не поступало, заявил представитель муниципалитета.
"В настоящее время, по словам руководства супермаркета, данный товар с полок убрали. В этом магазине в продаже собачьего жира нет", — сообщил он.
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