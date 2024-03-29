Собачий жир убрали с полок ТЦ в Приморье после волны негатива в соцсетях

В приморском городе Артёме избавились от бутылок с собачьим жиром на прилавках супермаркета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя муниципалитета.

По его словам, эксперты сейчас занимаются проверкой информации о продаже собачьего жира в одном из супермаркетов города. По этому вопросу жалоб от горожан не поступало, заявил представитель муниципалитета.

"В настоящее время, по словам руководства супермаркета, данный товар с полок убрали. В этом магазине в продаже собачьего жира нет", — сообщил он.