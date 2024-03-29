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29 марта, 15:11

Собачий жир убрали с полок ТЦ в Приморье после волны негатива в соцсетях

Собачий жир на полках ТЦ в Артёме. Фото © Telegram / urist_pomosh

Собачий жир на полках ТЦ в Артёме. Фото © Telegram / urist_pomosh

В приморском городе Артёме избавились от бутылок с собачьим жиром на прилавках супермаркета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя муниципалитета.

По его словам, эксперты сейчас занимаются проверкой информации о продаже собачьего жира в одном из супермаркетов города. По этому вопросу жалоб от горожан не поступало, заявил представитель муниципалитета.

"В настоящее время, по словам руководства супермаркета, данный товар с полок убрали. В этом магазине в продаже собачьего жира нет", — сообщил он.

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Ранее Life.ru сообщал, что шоколадные плитки компаний Milka и Alpen Gold перестанут появляться на полках магазинов "Лента". Это связано с решением производителя Mondelez International отказаться от поставок продукции в Россию.

Владимир Озеров
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