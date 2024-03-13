Milka и Alpen Gold пропадут из магазинов "Лента"
Шоколадные плитки компаний Milka и Alpen Gold пропадут с полок магазинов "Лента", так как американский производитель Mondelez International решил отказаться от поставок продукции. Такое решение обусловлено отсутствием договорённости по закупочным ценам.
"В результате переговоров наши партнёры приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям", — рассказали в пресс-службе "Ленты" ТАСС.
На официальном сайте гипермаркета уже отсутствуют шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, крекеры Tuc, леденцы Halls, а также многие другие продукты Mondelez. Некоторые товары остались только в нескольких позициях.
А ранее кондитер Андрей Латышев предупредил, что в 2024 году в РФ прогнозируется дефицит шоколада из-за роста цен на какао-бобы и трудностей с поставками. Кроме того, ранее из-за повышения стоимости ингредиентов торты подорожали на 20%.
Shutterstock / Sebastian Duda