Milka и Alpen Gold пропадут из магазинов "Лента"

Шоколадные плитки компаний Milka и Alpen Gold пропадут с полок магазинов "Лента", так как американский производитель Mondelez International решил отказаться от поставок продукции. Такое решение обусловлено отсутствием договорённости по закупочным ценам.

"В результате переговоров наши партнёры приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям", — рассказали в пресс-службе "Ленты" ТАСС.