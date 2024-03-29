Врач назвал продукты, которые "взорвут" поджелудочную

Застолье с алкоголем и жирными закусками может серьёзно сказаться на работе поджелудочной железы, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

"Мало кто знает, что алкоголь делает ферменты более густыми, а жирная закуска требует их большего количества. Это приводит к тому, что поджелудочная пыжится, а выделить ферменты не может и взрывается, что мы называем панкреатитом", — объяснил гастроэнтеролог в своём телеграм-канале.

По словам эксперта, никотин также мешает нормальной работе поджелудочной, как и иммунные нарушения, избыток иммуноглобулинов, некоторые антибиотики, проблемы с желчным пузырём или кишечником. Он уточнил, что поджелудочная железа — довольно мощный орган, который может выделять примерно миллион единиц ферментов за сутки. Медик считает, что нужно очень постараться, чтобы навредить органу, но многим даже это удаётся.

Вялов добавил, что для проверки работы поджелудочной важно выяснить, как переваривается пища, сколько ферментов железа может вырабатывать. Проблема в том, что поджелудочная находится в глубине брюшной полости, поэтому её сложно исследовать, заключил эксперт.