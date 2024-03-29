Девушка позвонила бывшему 100 раз за день после расставания

В Великобритании женщине дали условный срок за то, что она терроризировала экс-бойфренда звонками и сообщениям, пишет Daily Mail. Там рассказали, что девушка могла набрать бывшему до сотни раз в день, он начал бояться выходить из дома.

Испанец Эмилио Агуэро из Манчестера подал заявление на 29-летнюю Хоуп Шики, с которой они раньше встречались, но потом парень её бросил. С момента расставания всё и началось. Девушка стала терроризировать его звонками и сообщениями в социальных сетях. В один день она позвонила бывшему 100 раз с 12 разных номеров с требованием возобновить отношения. Агуэро не отвечал, в итоге Шики написала: "У меня есть нож. Я собираюсь покончить с тобой. Нам нужно увидеться".

Мужчина обратился в полицию с заявлением на экс-возлюбленную. Он рассказал, что боится выходить из дома. В суде женщина признала вину, её приговорили к году условного заключения с обязательным психиатрическим освидетельствованием. Кроме того, ей запретили любые контакты с Агуэро на целый год.