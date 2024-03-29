Wildberries временно закроет часть пунктов выдачи заказов в Белгородской области

"Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнёры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало. Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Исходя из этого, мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе", — говорится в сообщении.