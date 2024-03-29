Wildberries временно закроет часть пунктов выдачи заказов в Белгородской области
На фоне участившихся обстрелов Белгорода Wildberries решил временно закрыть часть пунктов выдачи заказов в регионе ради безопасности сотрудников и клиентов. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.
"Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнёры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало. Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Исходя из этого, мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе", — говорится в сообщении.
Ранее в Белгороде сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" временно закрыла свои предприятия. В компании заявили, что такое решение было принято в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ. Кроме того, ретейлер "Вкусвилл" отключил доставку.
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