Глава французской партии правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян предложил демилитаризацию Украины в качестве меры для достижения мира. Об этом он заявил в интервью радиостанции Europe 1.

"Мир возможен, если произойдёт демилитаризация Украины, если НАТО не будет расширяться дальше", — считает французский политик.

Дюпон-Эньян приравнивает продолжение конфликта в Украине к самоубийству для Европы, поскольку это среди прочего вводит европейские страны в зависимость от США с точки зрения экономики.

"Если мы не поймём, что есть приоритеты и выбор, который нужно сделать, то Европа просто исчезнет из-за абсурдного конфликта на Украине", — заключил он.