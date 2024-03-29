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29 марта, 17:02

Во Франции потребовали демилитаризовать Украину ради спасения Европы

Французский политик Дюпон-Эньян требует демилитаризовать Украину ради мира

Глава французской партии правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян предложил демилитаризацию Украины в качестве меры для достижения мира. Об этом он заявил в интервью радиостанции Europe 1.

"Мир возможен, если произойдёт демилитаризация Украины, если НАТО не будет расширяться дальше", — считает французский политик.

Дюпон-Эньян приравнивает продолжение конфликта в Украине к самоубийству для Европы, поскольку это среди прочего вводит европейские страны в зависимость от США с точки зрения экономики.

"Если мы не поймём, что есть приоритеты и выбор, который нужно сделать, то Европа просто исчезнет из-за абсурдного конфликта на Украине", — заключил он.

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Ранее во Франции заявили, что уровень боевой подготовки и мастерства французских солдат слишком низок для того, чтобы можно было вступить в конфронтацию с Россией. Также страна более ограничена в ресурсах, поэтому обещанных властями 20 тысяч солдат не хватит, чтобы противостоять ВС РФ.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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