Во Франции потребовали демилитаризовать Украину ради спасения Европы
Французский политик Дюпон-Эньян требует демилитаризовать Украину ради мира
Глава французской партии правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян предложил демилитаризацию Украины в качестве меры для достижения мира. Об этом он заявил в интервью радиостанции Europe 1.
"Мир возможен, если произойдёт демилитаризация Украины, если НАТО не будет расширяться дальше", — считает французский политик.
Дюпон-Эньян приравнивает продолжение конфликта в Украине к самоубийству для Европы, поскольку это среди прочего вводит европейские страны в зависимость от США с точки зрения экономики.
"Если мы не поймём, что есть приоритеты и выбор, который нужно сделать, то Европа просто исчезнет из-за абсурдного конфликта на Украине", — заключил он.
Ранее во Франции заявили, что уровень боевой подготовки и мастерства французских солдат слишком низок для того, чтобы можно было вступить в конфронтацию с Россией. Также страна более ограничена в ресурсах, поэтому обещанных властями 20 тысяч солдат не хватит, чтобы противостоять ВС РФ.
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