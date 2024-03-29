Ozon вслед за Wildberries изменил режим работы пунктов выдачи в Белгороде

Маркетплейс Ozon следом за коллегами из Wildberries внёс изменения в режим работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгороде. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

"В диалоге с партнёрами, которые хотели продолжить работу на благо региона, разработали механизм гибкого подхода к открытиям пунктов", — сказано в сообщении.

Таким образом, если партнёру и его сотрудникам показалась небезопасной ситуация в районе ПВЗ, они могут не начинать работу точки. Такая мера не повлечёт за собой штрафных санкций и прочих взысканий. Руководство маркетплейса также уведомляет о продлённых сроках хранения заказов в таких ПВЗ, пока точка снова не откроется.

В беседе с Life.ru в компании объяснили, что Ozon ещё с декабря предложил партнёрам временно закрыть пункты выдачи заказов из-за ситуации в городе. А для тех, кто решил продолжить работу, был разработан механизм гибкого подхода к открытию пунктов.

"С 12 марта в случае, если партнёр и его сотрудники считают ситуацию там, где находится ПВЗ, небезопасной, они могут не открывать точку. Естественно, это не влечёт каких-либо штрафов или взысканий. Конечно, продлеваем сроки хранения таких заказов, пока точка не откроется снова", — заметили в интернет-магазине.