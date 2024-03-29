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29 марта, 20:08

Судоходство приостановлено в проливе Босфор из-за поломки двигателя сухогруза

В результате поломки двигателя у сухогруза под флагом Коморских Островов в проливе Босфор было приостановлено судоходство. Об этом сообщили в департаменте по морским вопросам Минтранса Турции.

"У судна Sea Turtle произошла поломка рулевого управления, по этой причине временно прекращено судоходство в Босфоре в обе стороны", — говорится в сообщении.

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Подобный инцидент не первый в этом году. Ранее Life.ru рассказывал, как в январе движение в проливе Босфор оказалось парализовано из-за нефтеналивного танкера Peria под флагом Либерии. 250-метровый корабль застрял в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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