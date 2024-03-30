Давят и продвигаются вперёд: На Украине сделали неожиданное признание о ВС РФ на фронте
Подоляк признал, что ВС России на фронте продвигаются всё дальше вперёд
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что на фронте для ВСУ сложилась крайне трудная ситуация. Он отметил, российские военные не теряют хватку и продолжают оказывать давление.
"Мы находимся в обороне, а они [Вооружённые силы Российской Федерации] давят. Они продвигаются всё дальше вперёд", — сказал Подоляк в интервью германской газете Bild.
Кроме того, украинский чиновник обратил внимание, что ВС РФ продолжают наращивать вооружения, укрепляются и мобилизуют пополнение запасов, в то время как Киев не может решить проблему с нехваткой оружия.
"Мы готовимся к различным сценариям. Будет ли крупномасштабное наступление россиян? Я не уверен, что они готовы к нему в этом масштабе, но они будут и дальше наступать, а без оружия мы не можем разрушать логистику их снабжения", — добавил он.
Кстати, сегодня Владимир Зеленский признался, что украинским военным придётся отступить. По его словам, такой исход возможен, если союзник Незалежной в лице Белого дома прекратить спонсировать страну. Он напомнил, что Киев испытывает огромный дефицит ракет, несмотря на то что пытается увеличивать число собственных систем ПВО — этого всё равно недостаточно.
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