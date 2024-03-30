Давят и продвигаются вперёд: На Украине сделали неожиданное признание о ВС РФ на фронте

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что на фронте для ВСУ сложилась крайне трудная ситуация. Он отметил, российские военные не теряют хватку и продолжают оказывать давление.

"Мы находимся в обороне, а они [Вооружённые силы Российской Федерации] давят. Они продвигаются всё дальше вперёд", — сказал Подоляк в интервью германской газете Bild.

Кроме того, украинский чиновник обратил внимание, что ВС РФ продолжают наращивать вооружения, укрепляются и мобилизуют пополнение запасов, в то время как Киев не может решить проблему с нехваткой оружия.

"Мы готовимся к различным сценариям. Будет ли крупномасштабное наступление россиян? Я не уверен, что они готовы к нему в этом масштабе, но они будут и дальше наступать, а без оружия мы не можем разрушать логистику их снабжения", — добавил он.