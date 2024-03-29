Останется без президента: Украине предрекли чёрный день 31 марта
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что 31 марта Украина останется без президента
Украина останется без президента уже 31 марта, когда истечёт официальный срок конституционных полномочий Владимира Зеленского. С этого дня статус политика окажется нелегитимным, считает экс-советник бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Воскресенье, 31 марта, станет чёрным днём для Зеленского", — заявил он в эфире своего ютуб-канала.
По словам Соскина, в ближайшие дни отставной комик запустит информационную кампанию с целью убедить население в необходимости переноса выборов на поздний срок. Эту повестку начнут разносить многочисленные "шавки" политика, считает экс-советник Кучмы.
"Необходимо проводить новые выборы, и ещё возникает вопрос, можно ли его допускать до голосования в связи с тем, что он нарушил конституцию", — подытожил Соскин.
Ещё в ноябре 2023 года Верховная рада подписала декларацию о запрете президентских выборов во время боевых действий. Вопрос смены власти не будет подниматься ранее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения. А тем временем Зеленский незадолго до истечения срока полномочий устроил чистку среди украинского истеблишмента. Сначала он уволил секретаря СНБО Алексея Данилова, который занимал этот пост с 2019 года. Затем под сокращение попали сразу два заместителя главы офиса президента.
Flickr / President Of Ukraine