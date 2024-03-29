Останется без президента: Украине предрекли чёрный день 31 марта

Украина останется без президента уже 31 марта, когда истечёт официальный срок конституционных полномочий Владимира Зеленского. С этого дня статус политика окажется нелегитимным, считает экс-советник бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Воскресенье, 31 марта, станет чёрным днём для Зеленского", — заявил он в эфире своего ютуб-канала.

По словам Соскина, в ближайшие дни отставной комик запустит информационную кампанию с целью убедить население в необходимости переноса выборов на поздний срок. Эту повестку начнут разносить многочисленные "шавки" политика, считает экс-советник Кучмы.