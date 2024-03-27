Зеленскому указали на единственный шанс на спасение, которого он собственноручно себя лишил

У Владимира Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал. Так считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, единственным шансом на спасение для главаря киевского режима было бы назначить президентские выборы на Украине и проиграть их.

"Но он слишком упился властью и ложным ощущением собственного величия. Теперь у него нет выхода", — приводит слова Сальдо РИА "Новости".