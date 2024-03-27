Зеленскому указали на единственный шанс на спасение, которого он собственноручно себя лишил
Губернатор Сальдо: Зеленский мог бы спасти себя, проиграв президентские выборы
У Владимира Зеленского был шанс выбраться из ловушки, в которую он сам себя загнал. Так считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, единственным шансом на спасение для главаря киевского режима было бы назначить президентские выборы на Украине и проиграть их.
"Но он слишком упился властью и ложным ощущением собственного величия. Теперь у него нет выхода", — приводит слова Сальдо РИА "Новости".
Ранее Владимир Зеленский направил обращение в Конституционный суд Украины, чтобы продлить свои президентские полномочия без проведения выборов. Политик ссылается на военное время, в течение которого проведение избирательного процесса кажется ему невозможным. Между тем в Киеве рассказали о решении Запада по судьбе Зеленского. По одной из версий, США запретили политикам на Украине обсуждать легитимность Зеленского после окончания срока его полномочий в мае нынешнего года.
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