В результате удара ВС РФ разрушена одна из крупнейших ТЭС в Харьковской области
На Украине заявили о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области
На Украине в Харьковской области оказалась полностью разрушена Змиевская тепловая электростанция после массированного удара российских военных. Об этом говорится на сайте "Центрэнерго".
"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного", — следует из опубликованного сообщения.
В компании отметили, что в настоящее время осуществляется разбор завалов, большая часть оборудования оказалась недоступна. При этом сроки возможного восстановления ТЭС не называются.
Напомним, 22 марта в Минобороны России сообщили о нанесении массированного удара по объектам ВПК и энергетики Украины. В ходе атаки применялись беспилотники, высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Кроме того, были поражены арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников, а также железнодорожные узлы.