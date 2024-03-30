В результате удара ВС РФ разрушена одна из крупнейших ТЭС в Харьковской области

На Украине в Харьковской области оказалась полностью разрушена Змиевская тепловая электростанция после массированного удара российских военных. Об этом говорится на сайте "Центрэнерго".

"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного до значительного", — следует из опубликованного сообщения.

В компании отметили, что в настоящее время осуществляется разбор завалов, большая часть оборудования оказалась недоступна. При этом сроки возможного восстановления ТЭС не называются.