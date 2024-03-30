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Уведомления отключены

29 марта, 23:43

На Украине ввели аварийные отключения электричества

Сразу в нескольких регионах Украины применили аварийные и почасовые графики отключений. Мера коснулась Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Запорожской областей, а также подконтрольных украинским властям районов ДНР, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Незалежной.

Там пояснили, что отключения были введены на фоне сетевых ограничений на магистральных линиях оператора системы передачи, недостаточной локальной генерации и роста потребления в вечерние пиковые часы. При этом в украинском министерстве напомнили, что плановые отключения пока действуют на Харьковщине и в Днепропетровской области.

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Накануне в "Укрэнерго" сообщили о существенном ущербе, нанесённом ВС РФ по электростанциям на западе и в центре Украины. Также и премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль заявил о сложной ситуации с энергоснабжением в областях страны из-за полученного ущерба и предупредил, что населению следует снизить объёмы потребления электроэнергии.

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Николь Вербер
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