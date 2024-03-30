На Украине ввели аварийные отключения электричества

Там пояснили, что отключения были введены на фоне сетевых ограничений на магистральных линиях оператора системы передачи, недостаточной локальной генерации и роста потребления в вечерние пиковые часы. При этом в украинском министерстве напомнили, что плановые отключения пока действуют на Харьковщине и в Днепропетровской области.