Пентагон: ВМС США провели испытательный перехват баллистической ракеты

ВМС и Агентство по противоракетной обороне США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности с помощью зенитной ракеты SM-6 Dual II. Об этом говорится в распространённом заявлении агентства.

"Успешный перехват передовой цели на последних этапах подлёта продемонстрировал мощность и гибкость системы Aegis и ракеты Standard Missile – 6", — сообщил генерал-лейтенант Хит Коллинз.

Это было четвёртое испытание корабля, оснащённого системой противоракетной обороны Aegis. Для запуска мишени использовался комплекс PMRF, расположенный на Гавайях. Поддержку в сборе данных и осуществлении коммуникаций американским военным оказали ВМС Австралии.