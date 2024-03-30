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30 марта, 01:07

Пентагон: ВМС США провели испытательный перехват баллистической ракеты

ВМС и Агентство по противоракетной обороне США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности с помощью зенитной ракеты SM-6 Dual II. Об этом говорится в распространённом заявлении агентства.

"Успешный перехват передовой цели на последних этапах подлёта продемонстрировал мощность и гибкость системы Aegis и ракеты Standard Missile – 6", — сообщил генерал-лейтенант Хит Коллинз.

Это было четвёртое испытание корабля, оснащённого системой противоракетной обороны Aegis. Для запуска мишени использовался комплекс PMRF, расположенный на Гавайях. Поддержку в сборе данных и осуществлении коммуникаций американским военным оказали ВМС Австралии.

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А ранее на Аляске прошли двухнедельные учения, в которых приняли участие восемь тысяч американских солдат, их поддерживали союзники Вашингтона. Как сообщал Life.ru, США пытаются восстановить военную мощь в регионе, чтобы противостоять России и Китаю.

Обложка ©

Unsplash / SpaceX

Лариса Сафронова
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