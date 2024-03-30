"Руки в ноги — и вперёд": Названы русские фразы, которые сломают мозг любому иностранцу

Почему закипевшее молоко убегает, куда пошли грибы и откуда вышла книга? Такие вопросы возникают у иностранцев, желающих освоить "великий и могучий" и разговаривать с россиянами на одном уровне. Учительница русского языка и литературы Маргарита Фролова рассказала "Царьграду" о привычных для нас фразах, которые способны сломать мозг всем остальным.

"У него едет крыша". Здесь прекрасно всё: и наличие у человека "крыши", и её способность куда-то передвигаться", — привела пример специалист, вспоминая реакцию учеников.

Оказывается, много трудностей возникает с самыми, казалось бы, простыми словами: "стоять", "сидеть", "лежать". Например, птичка садится, хотя стоит на ногах. Стоять она может только в том случае, если из неё сделать чучело. Но вывод, что сидеть могут только живые, тоже неверен: сапог-то на ноге именно сидит.

"Стакан на столе стоит, а вилка лежит. Делаем вывод: вертикальные предметы стоят, а горизонтальные лежат. Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде горизонтальные, но почему-то стоят. Но если мы положим тарелку в сковороду, она там будет лежать", — привела преподаватель пример, сводящий с ума иностранцев.

Сложно понять изучающим русский и качества, которыми обладают части человеческого тела. Например, во фразе: "Руки не доходят посмотреть" — ещё можно понять, что руки как-то не доходят, но способность их смотреть, не имея глаз, иностранцев изумляет. Трудно вообразить и картину, описываемую фразеологизмом: "Руки в ноги — и вперёд".

Или, например, слова, образованные от времени суток: утренник, дневник, вечерник, ночник — почему между ними нет ничего общего? Утренник — праздник для маленьких ребятишек, дневник — тетрадь для записей, вечерник — студент вечернего отделения, а ночник — лампа. Логики никакой, считают иностранцы, и им остаётся только посочувствовать.