"Талибан"* объявил, что женщин будут насмерть забивать камнями за измену мужьям

В скором времени женщин в Афганистане будут забивать камнями насмерть за измену мужьям. Такое заявление сделал верховный лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада, его речь, адресованная руководителям стран Запада, транслировалась афганским государственным телевидением.

"Скоро мы введём наказание за прелюбодеяние. Мы будем публично пороть женщин. Мы будем публично забивать их камнями до смерти", — цитирует The Telegraph слова Ахундзады.

Кроме того, глава "Талибана"* обязался сделать так, чтобы законы шариата действовали на всей территории страны. Лидер движения напомнил представителям стран Запада, что талибы ведут борьбу с ними уже двадцать лет и продолжат её, а уход войск США из страны ничего не поменял.

Напомним, что летом прошлого года Ахундзада уже высказывался на тему женщин в Афганистане. Тогда он заявил, что под властью талибов афганские женщины снова стали свободны, избавились от притеснений и необходимости вступать в принудительные браки. По словам главы движения, шариатские права афганок под защитой, их жизнь стала комфортной и благополучной, а большинство женских социальных проблем в Афганистане якобы связано с 20-летней оккупацией американцами.