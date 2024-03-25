В США назвали возможную причину теракта в "Крокусе", объяснив, при чём тут Афганистан

Свыше сотни россиян погибло от рук террористов в "Крокус сити холле" из-за того, что Соединённые Штаты по воле американского президента Джо Байдена покинули Афганистан и перестали сдерживать боевиков ИГИЛ*. Параллель между двумя событиями провёл сенатор от штата Флорида Марко Рубио.

По словам парламентария, когда страной руководил Дональд Трамп, исламисты почти перестали существовать. Но как только американские войска оказались не в состоянии наносить регулярные удары по террористам, последние быстро окрепли.

"У них оставалось меньше тысячи боевиков, а теперь они восстановились", — возмутился Рубио в эфире телеканала ABC News.

По мнению сенатора, исламисты очень хотят провернуть аналогичный теракт на территории Соединённых Штатов. Такая угроза кажется вполне реальной на фоне массового прибытия в страну нелегальных мигрантов, посетовал законодатель.

"Если они смогли такое сделать в Москве, они, не задумываясь, сотворят это в США", — резюмировал он.