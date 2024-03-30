Шойгу потребовал от завода ОПК на Алтае "пахать в три смены"

Организации, из-за действий которых строительство новых объектов российского ОПК в Алтайском крае идёт с задержкой, должны быть привлечены к ответственности. Такое заявление сделал министр обороны Сергей Шойгу, который прибыл с инспекцией в регион.

Сергей Шойгу проверил реконструкцию объектов ОПК в Алтайском крае и потребовал привлечь к ответственности организации, сорвавшие сроки строительства. Видео © Telegram / Минобороны России

"Министр обороны потребовал в кратчайший срок урегулировать вопросы, связанные с задержкой разработки проектной документации, и привлечь к ответственности те организации, по вине которых сорваны сроки строительства новых объектов", — сказано в публикации ведомства.

Шойгу напомнил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса сейчас находятся на этапе крупной реконструкции, при этом средства на эту задачу были выделены в полной мере и вопрос недостаточного финансирования не стоит. Все предприятия были обеспечены необходимым оборудованием и строительными материалами, доставка которых, к слову, тоже была достаточно непростой задачей, единственное серьёзное препятствие на пути выполнения плана — вопросы проектирования. Однако работы на объекте по-прежнему не ведутся на полных мощностях, хотя работники завода могли бы "пахать в три смены".

"Страна выделила огромные деньги на то, чтобы вы здесь могли производить то, что нам надо. Все напрягаются, все делают всë, чтобы это оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество станков, тут их больше 30 стоит, три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены", — призвал Шойгу.