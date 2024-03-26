Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за создания "санитарной зоны"
Шойгу назвал глупостью слова, что для "санитарной зоны" потребуется мобилизация
Дополнительная мобилизация для создания буферной "санитарной зоны" на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных территорий России, не нужна. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Это глупость", — указал Шойгу, отвечая на вопрос, нужно ли проводить мобилизацию для создания "санитарной зоны".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за атак ВСУ по граничащим с Украиной российским регионам может потребоваться создание "санитарной зоны". В Кремле пояснили, что буферная зона вдоль границы с Украиной необходима для того, чтобы бойцы ВСУ не смогли наносить удары по объектам, расположенным на российской территории.
ТАСС / Вадим Савицкий