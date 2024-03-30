Новобранцы на одном из полигонов ВСУ жалуются на чудовищные условия содержания и антисанитарию. Об этом говорится в посте в личном телеграм-канале нардепа Украины Алексея Гончаренко*, который ссылается на рассказ своего знакомого.

"Где бани? Где возможность помыться? Постирать одежду? <…> На раздаче [на кухне] стоят без перчаток, черпают своими кружками. В еде черви", — сказано в прикреплённом к посту украинского парламентария скриншоте.

По словам Гончаренко*, плохие условия на полигоне и никудышная организация быта привели к большому количеству заболевших украинских новобранцев. Проблемы коснулись и подготовки военнослужащих, потому как новый набор тренируют уже послужившие "мужики-алкоголики", "читающие по бумажке и травящие байки".

Ранее сдавшийся в плен российским бойцам военнослужащий ВСУ заявил, что командование украинской армии куда больше озабочено тем, как отправить своих детей за границу, подальше от фронта, чем состоянием собственных солдат. При этом преимущественно на фронт отправляются жители сельской местности, тогда как люди из городов стараются избежать мобилизации с помощью взятки и уехать из Незалежной вместе с семьёй.