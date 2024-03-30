Актёр Александр Петров не может продать апартаменты в Москве за 54 млн, даже скидка не помогла

Актёр Александр Петров полгода не может продать апартаменты, в которых жил со своей экс-возлюбленной — Стасей Милославской. SHOT выяснил, что цена на квартиру ниже рынка, но очередь из покупателей так и не образовалась.

Квартира Александра Петрова. Фото © SHOT

Петров купил апартаменты в 2021 году, когда встречался с актрисой Стасей Милославской. Тогда девушка внесла и свой вклад в семейное гнёздышко — в квартиру 131,6 квадрата с террасой в ЖК бизнес-класса Loftec она купила диван в гостиную, немного изменила интерьер, а также подарила бойфренду дорогую картину "Джокер". К слову, актёр продаёт жильё со всем "добром".

Квартира Александра Петрова. Фото © SHOT

Сначала риелторы хотели продать апарты за 60,6 млн рублей, однако позже снизили ценник до 57 млн. По информации издания, сейчас есть возможность приобрести квартиру с 5%-ной скидкой, за 54 миллиона, что для этого ЖК дёшево, так как схожие по площади апартаменты там стоят около 63 млн рублей.

Квартира Александра Петрова. Фото © SHOT

Но даже с учётом цены покупателей не нашлось. Всех отталкивает странная планировка — низкие потолки в спальне (всего 1,9 метра) и на кухне (около двух метров), а также отсутствие возможности прописаться там, так как это апартаменты. Сейчас в квартире никто не живёт, раз в неделю туда приходит убираться домработница.

Квартира Александра Петрова. Фото © SHOT