Москва обновила температурный максимум года

Суббота обновила температурный максимум 2024 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что сегодня столбики термометров поднялись до 11 градусов тепла впервые в этом году.

"Сегодня в полдень температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в плюс 11 градусов — это самый высокий показатель, зафиксированный в Москве с начала года. До этого в лидерах был четверг, 28 марта, тогда воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса", — рассказал синоптик в своём телеграм-канале.

Специалист отметил, что на данный момент погода всё теплее и теплее, поэтому точное значение сегодняшнего максимума можно будет узнать после 21:00, когда снимут показания с максимального термометра. Леус добавил, что самым тёплым днём в этом году 30 марта пробудет недолго — завтра температурный фон превысит значения субботы.