Раскрыт способ вернуть память при ранней стадии деменции

Согласно данным исследования финских учёных, изменение образа жизни может уменьшить или вовсе обратить вспять лёгкие проблемы в памяти. Об этом пишет Daily Mail.

Специалисты из Finger провели исследование, в котором поучаствовало 1200 человек с высоким риском проблем с памятью из-за наличия гипертонии. Результаты показали, что внесение изменений в рацион питания, а также физические и когнитивные упражнения существенно улучшают или поддерживают память и мыслительный процесс.

Основатель фонда по борьбе с деменцией Мьюир Грей рекомендует не менее 30 минут в день посвящать занятиям быстрой ходьбой, добавляя по одной минуте на каждое десятилетие после 60 лет. При этом важно следить за ритмом: дыхание должно участиться, но при этом нужно сохранять возможность говорить.

На пенсии необходимо не давать себе скучать в одиночестве. Можно найти какие-то сторонние активности: заняться волонтёрской деятельностью, присоединиться к хору, пойти на языковые курсы или освоить какой-нибудь новый навык.

Сьюзан Митчелл из организации по исследованию болезни Альцгеймера в Великобритании порекомендовала восьмичасовой ночной отдых, а также средиземноморскую диету богатую растительной пищей и полезными ненасыщенными жирами из рыбы и растительных масел. Под запретом курение и прогулки по магистралям, где проезжает много машин.

"У тех, кто живёт в пределах 50 метров от главной дороги, вероятность развития деменции на 7% выше, чем у людей, живущих на расстоянии более 300 метров, где уровень мелких твёрдых частиц, которые могут попасть в кровоток, может быть в десять раз ниже", — объясняет доктор.

Кроме того, необходимо помнить о здоровье зубов, так как проблемы с ними связаны с повышенным риском развития деменции. Согласно данным исследования, снижение чёткости слуха увеличивает риск деменции в три-пять раз, а около 2% всех случаев заболевания связаны с ухудшением зрения.