Раскрыт способ вернуть память при ранней стадии деменции
Врач призвал менять образ жизни, чтобы вернуть память на ранней стадии деменции
Согласно данным исследования финских учёных, изменение образа жизни может уменьшить или вовсе обратить вспять лёгкие проблемы в памяти. Об этом пишет Daily Mail.
Специалисты из Finger провели исследование, в котором поучаствовало 1200 человек с высоким риском проблем с памятью из-за наличия гипертонии. Результаты показали, что внесение изменений в рацион питания, а также физические и когнитивные упражнения существенно улучшают или поддерживают память и мыслительный процесс.
Основатель фонда по борьбе с деменцией Мьюир Грей рекомендует не менее 30 минут в день посвящать занятиям быстрой ходьбой, добавляя по одной минуте на каждое десятилетие после 60 лет. При этом важно следить за ритмом: дыхание должно участиться, но при этом нужно сохранять возможность говорить.
На пенсии необходимо не давать себе скучать в одиночестве. Можно найти какие-то сторонние активности: заняться волонтёрской деятельностью, присоединиться к хору, пойти на языковые курсы или освоить какой-нибудь новый навык.
Сьюзан Митчелл из организации по исследованию болезни Альцгеймера в Великобритании порекомендовала восьмичасовой ночной отдых, а также средиземноморскую диету богатую растительной пищей и полезными ненасыщенными жирами из рыбы и растительных масел. Под запретом курение и прогулки по магистралям, где проезжает много машин.
"У тех, кто живёт в пределах 50 метров от главной дороги, вероятность развития деменции на 7% выше, чем у людей, живущих на расстоянии более 300 метров, где уровень мелких твёрдых частиц, которые могут попасть в кровоток, может быть в десять раз ниже", — объясняет доктор.
Кроме того, необходимо помнить о здоровье зубов, так как проблемы с ними связаны с повышенным риском развития деменции. Согласно данным исследования, снижение чёткости слуха увеличивает риск деменции в три-пять раз, а около 2% всех случаев заболевания связаны с ухудшением зрения.
Ранее врач-стоматолог предупредил о риске развития деменции из-за невылеченных зубов. Всё связано с бактерией Porphyromonas gingivalis, которая влияет на нервную систему и даже умеет проникать через гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от токсинов. В итоге у пациентов может развиться болезнь Альцгеймера.