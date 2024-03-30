Число жертв израильских ударов по Газе выросло до 32,7 тысячи
С начала израильской операции в секторе Газа погибло около 32,7 тысячи палестинцев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения палестинского анклава.
"Число жертв израильской агрессии в секторе Газа с октября 2023 года выросло до 32 705, ещё по меньшей мере 75 190 человек получили ранения", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что только за прошедшие сутки погибло 82 человека, ещё 98 пострадали. В ведомстве добавили, что тела некоторых погибших ещё предстоит найти под завалами.
Ранее Life.ru сообщал, что в больнице "Камаль Адван" от голода и обезвоживания погибло 15 детей. Кроме того, под угрозой жизни ещё шестерых несовершеннолетних. Сейчас они находятся в реанимации.
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