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30 марта, 12:13

Помилованные Путиным женщины-заключённые вышли из колонии в Нижнем Тагиле

Три жительницы Свердловской области, получившие помилование от президента России Владимира Путина, были отпущены на свободу из ИК-6 Нижнего Тагила. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

"Три женщины, которые содержались в ИК-6 (колония для женщин, осуждённых впервые, г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области, получили помилование президента РФ Владимира Путина. В настоящее время все они уже освобождены из колонии и уехали домой", — цитирует сообщении ведомства URA.RU.

В Кремле раскрыли смысл помилования Путиным 52 осуждённых женщин
В Кремле раскрыли смысл помилования Путиным 52 осуждённых женщин

Напомним, о том, что Владимир Путин своим указом помиловал 52 осуждённых женщин, стало известно 8 марта. В пресс-службе Кремля объяснили, что российский лидер принял это решение, исходя из соображений гуманности. Амнистия коснулась заключённых россиянок с беременностью, или с несовершеннолетними детьми. Также помилованы были женщины, чьи родные выполняют боевые задачи в зоне СВО.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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