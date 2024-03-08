В Кремле раскрыли смысл помилования Путиным 52 осуждённых женщин
Песков: Помилование 52 женщин связано с обсуждавшейся темой амнистии
Решение президента РФ Владимира Путина помиловать 52 осуждённые россиянки связано с обсуждавшейся на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) темой амнистии ряда категорий женщин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ", — сообщил представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Напомним, в декабре 2023 года Владимир Путин принял участие в заседании СПЧ. Член Совета Ева Меркачёва тогда попросила главу государства рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также имеющих несовершеннолетних детей. В пример общественник привела дело журналистки Александры Баязитовой, которая, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, получила суровый срок. Президент согласился с доводами Меркачёвой и уже сегодня, 8 марта, подписал указ о помиловании 52 женщин.
Life.ru / Павел Баранов