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8 марта, 08:18

В Кремле раскрыли смысл помилования Путиным 52 осуждённых женщин

Песков: Помилование 52 женщин связано с обсуждавшейся темой амнистии

Решение президента РФ Владимира Путина помиловать 52 осуждённые россиянки связано с обсуждавшейся на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) темой амнистии ряда категорий женщин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ", — сообщил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

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Напомним, в декабре 2023 года Владимир Путин принял участие в заседании СПЧ. Член Совета Ева Меркачёва тогда попросила главу государства рассмотреть возможность помилования всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, а также имеющих несовершеннолетних детей. В пример общественник привела дело журналистки Александры Баязитовой, которая, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, получила суровый срок. Президент согласился с доводами Меркачёвой и уже сегодня, 8 марта, подписал указ о помиловании 52 женщин.

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Life.ru / Павел Баранов

Матвей Константинов
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