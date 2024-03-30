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Криминал

Полиция Нидерландов освободила всех заложников из кафе и задержала преступника

30 марта, 12:34
Мужчина, захвативший заложников в Нидерландах, задержан. Обложка © Х / How Rude

Мужчина, захвативший заложников в Нидерландах, задержан. Обложка © Х / How Rude

В городе Эде в Нидерландах полиция освободила всех заложников, которых удерживал в кафе неизвестный мужчина. Сейчас подозреваемый задержан. Об этом рассказали местные правоохранители.

Мужчина, захвативший заложников в Нидерландах, задержан. Обложка © Х / Enriques Norway

Мужчина, захвативший заложников в Нидерландах, задержан. Обложка © Х / Enriques Norway

"Только что был освобождён последний заложник. Один человек задержан", — говорится в заявлении полицейского ведомства. Общее число удерживаемых не называется.

Момент задержания мужчины, удерживавшего женщину в заложниках на Камчатке, попал на видео
Момент задержания мужчины, удерживавшего женщину в заложниках на Камчатке, попал на видео

Напомним, неизвестный ворвался в кафе и взял в заложники нескольких посетителей в городе Эде в Нидерландах. Он не выдвигал никаких требований, полиция отказалась признавать инцидент терактом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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