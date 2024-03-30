Россиянин задержан за видео с клятвой убить Хабиба Нурмагомедова

В Дагестане задержали мужчину, который обещал убить бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Mash Gor.

Махачкалинец опубликовал видео в "Инстаграме"*, где оскорблял экс-чемпиона и сотрудников дагестанской полиции. Он заявил, что "убивать нужно не пешек", а людей из его списка, в который вошли начальник полиции дагестанского посёлка Дубки, руководитель регионального отделения Главрыбы Абдулрашид Гаджиев и Хабиб Нурмагомедов. Мужчина клялся расправиться со всеми вышеперечисленными.

Видео попало в руки полицейских. Автора жестоких призывов — 27-летнего Ибрагима — сразу задержали и доставили в отдел. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.