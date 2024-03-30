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30 марта, 12:26

Россиянин задержан за видео с клятвой убить Хабиба Нурмагомедова

В Дагестане задержали мужчину, который обещал убить Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Хабиб Нурмагомедов. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Дагестане задержали мужчину, который обещал убить бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Mash Gor.

Махачкалинец опубликовал видео в "Инстаграме"*, где оскорблял экс-чемпиона и сотрудников дагестанской полиции. Он заявил, что "убивать нужно не пешек", а людей из его списка, в который вошли начальник полиции дагестанского посёлка Дубки, руководитель регионального отделения Главрыбы Абдулрашид Гаджиев и Хабиб Нурмагомедов. Мужчина клялся расправиться со всеми вышеперечисленными.

Видео попало в руки полицейских. Автора жестоких призывов — 27-летнего Ибрагима — сразу задержали и доставили в отдел. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Хабиб Нурмагомедов назвал большой трагедией теракт в "Крокус сити холле"
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Ранее Life.ru писал, что в Москве иностранец зарезал жену, попытался убить её подругу и тёщу. Всё произошло в квартире дома на улице Большая Черкизовская на востоке столицы. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц".

Александра Мышляева
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