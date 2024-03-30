Регион

Уведомления отключены

30 марта, 12:28

В Херсонской области с 1 апреля вводится комендантский час с 22:00 до 05:00

С 1 апреля 2024 года на территории Херсонской области будет действовать комендантский час с 22:00 до 05:00. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Своим указом установил с 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут", — говорится в публикации Сальдо.

Комендантский час не будет распространяться на транзитное движение пассажирского автотранспорта на некоторых маршрутах. Речь идёт о направлениях Джанкой – Чонгар, Новоалексеевка – Мелитополь, Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь.

Террор и запугивание: Сальдо заявил о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении
Террор и запугивание: Сальдо заявил о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении

Ранее Life.ru сообщал о том, что день воссоединения новых регионов с Российской Федерацией — 30 сентября — объявлен праздничной датой в Херсонской области. Также выходными днями будут дата празднования Ураза-байрама — 12 апреля, Светлое Христово Воскресение (Пасха) — 6 мая, Курбан-байрам — 17 июня и День Святой Троицы — 24 июня 2024 года.

Обложка ©

Telegram / Владимир Сальдо

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Сальдо
  • Региональные власти
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров