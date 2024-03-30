В Херсонской области с 1 апреля вводится комендантский час с 22:00 до 05:00

С 1 апреля 2024 года на территории Херсонской области будет действовать комендантский час с 22:00 до 05:00. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Своим указом установил с 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут", — говорится в публикации Сальдо.

Комендантский час не будет распространяться на транзитное движение пассажирского автотранспорта на некоторых маршрутах. Речь идёт о направлениях Джанкой – Чонгар, Новоалексеевка – Мелитополь, Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь.