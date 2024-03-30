В Херсонской области с 1 апреля вводится комендантский час с 22:00 до 05:00
С 1 апреля 2024 года на территории Херсонской области будет действовать комендантский час с 22:00 до 05:00. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Своим указом установил с 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут", — говорится в публикации Сальдо.
Комендантский час не будет распространяться на транзитное движение пассажирского автотранспорта на некоторых маршрутах. Речь идёт о направлениях Джанкой – Чонгар, Новоалексеевка – Мелитополь, Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь.
Ранее Life.ru сообщал о том, что день воссоединения новых регионов с Российской Федерацией — 30 сентября — объявлен праздничной датой в Херсонской области. Также выходными днями будут дата празднования Ураза-байрама — 12 апреля, Светлое Христово Воскресение (Пасха) — 6 мая, Курбан-байрам — 17 июня и День Святой Троицы — 24 июня 2024 года.
Telegram / Владимир Сальдо