День воссоединения с Россией будет выходным в Херсонской области

В Херсонской области 30 сентября — День воссоединения новых регионов с Россией — объявлено нерабочим праздничным днём. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своём телеграм-канале .

"Указом постановил объявить нерабочими праздничными днями в 2024 году на территории Херсонской области: 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией", — рассказал губернатор.

Выходными также будут 12 апреля — в честь празднования Ураза-байрама, 6 мая — в честь Светлого Христова Воскресения (Пасха), 17 июня — Курбан-байрам и 24 июня 2024 года — День Святой Троицы. Сальдо добавил, что в случае совпадения выходного и нерабочего дня выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.