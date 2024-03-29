День воссоединения с Россией будет выходным в Херсонской области
В Херсонской области 30 сентября — День воссоединения новых регионов с Россией — объявлено нерабочим праздничным днём. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
"Указом постановил объявить нерабочими праздничными днями в 2024 году на территории Херсонской области: 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией", — рассказал губернатор.
Выходными также будут 12 апреля — в честь празднования Ураза-байрама, 6 мая — в честь Светлого Христова Воскресения (Пасха), 17 июня — Курбан-байрам и 24 июня 2024 года — День Святой Троицы. Сальдо добавил, что в случае совпадения выходного и нерабочего дня выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Напомним, что 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. А в 2023 году президент внёс в Госдуму законопроект об установлении Дня воссоединения новых регионов с РФ.
ТАСС / Егор Алеев