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29 марта, 09:27

День воссоединения с Россией будет выходным в Херсонской области

В Херсонской области 30 сентября — День воссоединения новых регионов с Россией — объявлено нерабочим праздничным днём. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

"Указом постановил объявить нерабочими праздничными днями в 2024 году на территории Херсонской области: 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией", — рассказал губернатор.

Выходными также будут 12 апреля — в честь празднования Ураза-байрама, 6 мая — в честь Светлого Христова Воскресения (Пасха), 17 июня — Курбан-байрам и 24 июня 2024 года — День Святой Троицы. Сальдо добавил, что в случае совпадения выходного и нерабочего дня выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.

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Напомним, что 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. А в 2023 году президент внёс в Госдуму законопроект об установлении Дня воссоединения новых регионов с РФ.

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ТАСС / Егор Алеев

Каринэ Гевондян
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