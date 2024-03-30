35 машин и установка Krab: Раскрыты недельные потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВСУ за неделю потеряли до 860 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, противник лишился 4 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и двух британских гаубиц FH-70.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям семи бригад Вооружённых сил и Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайное, Макаровка и Угледар ДНР", — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское, Водяное ДНР и Приютное Запорожской области.