35 машин и установка Krab: Раскрыты недельные потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
МО: ВСУ за неделю лишились до 860 военных на Южно-Донецком направлении
ВСУ за неделю потеряли до 860 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, противник лишился 4 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, в том числе двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и двух британских гаубиц FH-70.
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям семи бригад Вооружённых сил и Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Малиновка Запорожской области, Урожайное, Макаровка и Угледар ДНР", — сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское, Водяное ДНР и Приютное Запорожской области.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. На этом участке фронта враг лишился танка, пяти боевых бронированных автомобилей, среди которых БТР М113 американского производства и ещё три транспортных средства.
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