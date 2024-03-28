ВСУ за сутки на Донецком направлении потеряли свыше 370 военнослужащих и танк

Подразделения российской Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и нанесли поражение формированиям четырёх украинских бригад около населённых пунктов Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное. Об этом сообщили на брифинге в четверг, 28 марта, в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины и 19 автомобилей, сообщили в военном ведомстве. Среди потерь противника в сводке также фигурируют самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и два орудия М119 производства США.