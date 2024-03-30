Четыре человека ранены при ударе ВСУ из HIMARS по Херсонской области

В результате удара ВСУ ракетами РСЗО HIMARS по селу Брилёвка Херсонской области пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Киевский режим продолжает удивлять нас бессмысленной жестокостью. Сегодня противник нанёс террористический удар по селу Брилёвка Алёшкинского округа. Обстрел вели из реактивной системы залпового огня HIMARS, с мест сообщают о четырёх ракетах, две из них сбили", — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, высокоточные ракеты HIMARS — дорогостоящее оружие и использовать его для ударов по мирным жителям бессмысленно, особенно для Украины, которая полностью зависит от финансирования Запада. Такую тактику Сальдо объяснил логикой террористов, назвав её варварской.