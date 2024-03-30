В Свердловской области перекрыли трассу из-за угрозы обрушения моста 30 марта, 14:05 Мост на Урале в плачевном состоянии. Обложка © VK / Тагил без ям – Общественное движение

В Свердловской области перекрыт отрезок дороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" из-за возможного обрушения моста. Об этом рассказали в ГИБДД по региону, но позже информация о причинах перекрытия трассы была изменена.

На Серовском тракте старый мост стал причиной перекрытия дороги. Видео © VK / Тагил без ям – Общественное движение

"Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов о перекрытии автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" с 146 по 153 км в оба направления в связи с проведением ремонтных работ мостовой конструкции", — уточняется в тексте ведомства в телеграм-канале.

Местные активисты рассказали, что мост на Серовском тракте действительно долгое время находился в плачевном состоянии. Жители близлежащих городов писали жалобы местным властям. Ремонт был начат ещё в 2023 году и пока не завершён. Общественное движение "Тагил без ям" выложило в Сеть прошлогоднее видео с началом ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что не менее 45 человек погибло после падения автобуса с пассажирами с моста в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Смертельное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в провинции Лимпопо.

Авторы Татьяна Миссуми