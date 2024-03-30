Турецкая Southwind отменяет рейсы из Минска в Стамбул из-за закрытия неба ЕС 30 марта, 13:37 Рейсы Southwind Минск – Стамбул откладываются. Обложка © ТАСС / IMAGO / Rüdiger Wölk

Вылеты турецкой авиакомпании Southwind Airlines из Минска в Стамбул переносятся и отменяются после того, как авиаперевозчик попал под запрет ЕС выполнять полёты над европейской территорией из-за подозрений в тесных связях с Россией.

По данным онлайн-табло минского аэропорта, самолёт Southwind Airlines должен был отправиться в Турцию сегодня ночью, но рейс внезапно отменили. Дневной вылет в Стамбул был перенесён на четыре часа. Пассажиры турецкой компании смогут улететь в Стамбул только 1 апреля в 13:40, если полёт вновь не отменят.

До этого рейс Минск – Стамбул был выполнен Southwind Airlines 28 марта, лайнер пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией.

Напомним, зарегистрированная в Турции авиакомпания Southwind Airlines была лишена права совершать рейсы над территорией Евросоюза. Соответствующее решение было принято в Брюсселе 28 марта, оно уже вступило в силу. Ограничения связаны с антироссийскими санкциями ЕС. Евросоюз считает, что якобы основная доля собственности Southwind Airlines находится в РФ и фактический контроль над авиакомпанией тоже осуществляет не Турция.

Авторы Татьяна Миссуми