Вокруг Киева установили 10 тысяч "зубов дракона" на случай атаки

В Киевской области установили 10 тысяч противотанковых заграждений, именуемых "зубами дракона". Об этом заявил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в своём телеграм-канале.

"Киевская область продолжает наращивать работы по устройству фортификационных сооружений", — сказано в тексте сообщения.

Кравченко сообщил, что уже установлено порядка 10 тысяч бетонных пирамид, а также вырыт противотанковый ров. По его словам, постройка оборонительных редутов предусматривает разветвлённую систему траншей, блиндажей и иных типов укрытий.