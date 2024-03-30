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30 марта, 13:50

Вокруг Киева установили 10 тысяч "зубов дракона" на случай атаки

"Зубы дракона" и рвы в Киевской области. Фото © Телеграм / Київська обласна військова адміністрація

"Зубы дракона" и рвы в Киевской области. Фото © Телеграм / Київська обласна військова адміністрація

В Киевской области установили 10 тысяч противотанковых заграждений, именуемых "зубами дракона". Об этом заявил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в своём телеграм-канале.

"Киевская область продолжает наращивать работы по устройству фортификационных сооружений", — сказано в тексте сообщения.

Кравченко сообщил, что уже установлено порядка 10 тысяч бетонных пирамид, а также вырыт противотанковый ров. По его словам, постройка оборонительных редутов предусматривает разветвлённую систему траншей, блиндажей и иных типов укрытий.

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Ранее Life.ru сообщал, что армия Украины установила около пяти тысяч "зубов дракона" в Одесской области. Там также копают противотанковые рвы, создают блиндажи и другие укрытия как для личного состава ВСУ, так и для техники.

Владимир Озеров
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