Вокруг Киева установили 10 тысяч "зубов дракона" на случай атаки
"Зубы дракона" и рвы в Киевской области. Фото © Телеграм / Київська обласна військова адміністрація
В Киевской области установили 10 тысяч противотанковых заграждений, именуемых "зубами дракона". Об этом заявил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в своём телеграм-канале.
"Киевская область продолжает наращивать работы по устройству фортификационных сооружений", — сказано в тексте сообщения.
Кравченко сообщил, что уже установлено порядка 10 тысяч бетонных пирамид, а также вырыт противотанковый ров. По его словам, постройка оборонительных редутов предусматривает разветвлённую систему траншей, блиндажей и иных типов укрытий.
Ранее Life.ru сообщал, что армия Украины установила около пяти тысяч "зубов дракона" в Одесской области. Там также копают противотанковые рвы, создают блиндажи и другие укрытия как для личного состава ВСУ, так и для техники.