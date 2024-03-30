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30 марта, 14:00

Захарова призвала купить Бербок карту и учебник после новой чуши о Путине

Захарова призвала купить Бербок карту после слов о втягивании НАТО в войну

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что российский лидер Владимир Путин пытается заставить НАТО принять непосредственное участие в конфликте. Она посоветовала коллеге из ФРГ приобрести карту и учебник по истории, напомнив о расширении альянса.

"Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник по истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши", — сказала дипломат РИА "Новости".

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Ранее глава МИД Германии Бербок заявила, что Владимир Путин не желает вести никаких переговоров по Украине и тем самым пытается втянуть НАТО в войну. Пользователи соцсетей быстро освежили в памяти министра неоднократные высказывания российского лидера о готовности к диалогу.

Владимир Озеров
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