Захарова призвала купить Бербок карту и учебник после новой чуши о Путине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что российский лидер Владимир Путин пытается заставить НАТО принять непосредственное участие в конфликте. Она посоветовала коллеге из ФРГ приобрести карту и учебник по истории, напомнив о расширении альянса.

"Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник по истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши", — сказала дипломат РИА "Новости".