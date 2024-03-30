Глава МИД Германии Анналена Бербок отметилась очередным голословным выпадом в адрес президента России Владимира Путина. На этот раз она обвинила российского лидера в отказе от переговоров по Украине и попытке тем самым втянуть НАТО в войну.

В комментариях под заметкой, посвящённой высказыванию женщины-политика, немецкая аудитория обрушилась на неё с потоком критики. Так, пользователь Ptvavmadep написал, что мировая безопасность зависит не от Путина, а от бессилия европейских политиков, которые не могут выстроить собственную архитектуру безопасности из-за давления Запада. Пользователь Waedliman сокрушается в комментариях из-за отсутствия у Бербок какой-либо аргументации или хотя бы попытки привести доказательства своим словам. Нашлись в комментариях и те, кто указал Бербок на готовность Путина к переговорам по Украине. Ей напомнили, что украинская сторона приняла закон, который сделал для Киева невозможными переговоры с Путиным, в то время как Россия неоднократно заявляла, что поддерживает мирные усилия.