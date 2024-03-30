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30 марта, 06:57

Бербок уличили в откровенном вранье по поводу Путина и Украины

Глава МИД Германии Бербок открыто соврала журналистам насчёт Путина и переговоров

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметилась очередным голословным выпадом в адрес президента России Владимира Путина. На этот раз она обвинила российского лидера в отказе от переговоров по Украине и попытке тем самым втянуть НАТО в войну.

"Он более чем ясно даёт понять, что находится за пределами досягаемости рациональных аргументов и ценностей человечества. И он определённо не хочет вести переговоры", — приводит слова Бербок издание Tagesspiegel.

В комментариях под заметкой, посвящённой высказыванию женщины-политика, немецкая аудитория обрушилась на неё с потоком критики. Так, пользователь Ptvavmadep написал, что мировая безопасность зависит не от Путина, а от бессилия европейских политиков, которые не могут выстроить собственную архитектуру безопасности из-за давления Запада. Пользователь Waedliman сокрушается в комментариях из-за отсутствия у Бербок какой-либо аргументации или хотя бы попытки привести доказательства своим словам. Нашлись в комментариях и те, кто указал Бербок на готовность Путина к переговорам по Украине. Ей напомнили, что украинская сторона приняла закон, который сделал для Киева невозможными переговоры с Путиным, в то время как Россия неоднократно заявляла, что поддерживает мирные усилия.

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Напомним, что буквально в феврале Путин обратился к Западу с предложением по Украине и подтвердил, что Россия по-прежнему готова к переговорам. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что и Россия, и НАТО видят, что Украина отказывается от переговоров. Это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре, добавил он.

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EPA / ТАСС

Марина Калегина
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