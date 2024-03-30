Тысячи немцев вышли на акцию против втягивания ФРГ в украинский конфликт В Берлине прошла демонстрация за мирные переговоры по Украине 30 марта, 14:21 Митинг в Берлине. Фото © Х / vicktop55

В Берлине жители собрались на уличную демонстрацию, требуя от Киева согласиться на мирные переговоры с Россией, а немецкие власти призвали перестать втягивать Германию в конфликт. По предварительным оценкам, на митинг пришли порядка шести тысяч человек.

Митинг в Берлине. Фото © Х / vicktop55

Митинг в Берлине. Фото © Х / lucapette

Митинг в Берлине. Фото © Х / vicktop55

Старт шествию был дан на Карл-Маркс-аллее на востоке немецкой столицы. Девизом демонстрации стали слова: "Боеспособность? Никогда больше". Участники принесли с собой российские флаги, символику в виде нарисованных голубей, а также в толпе были знамёна Палестины.

"Это безумие, что зелёные политики из своих уютных и не знавших войны квартир призывают украинцев лезть в окопы", — сказал экс-дипломат при ОБСЕ Михаэль фон дер Шуленбург, выступая на импровизированной сцене.

Митингующие заявили, что выступают против того, чтобы продолжать поддержку Украины. Они обвинили собственные власти в том, что из России был сделан враг, тогда как никаких поводов Москва не давала. Демонстрация приурочена к католической Пасхе, в эти дни немцы традиционно выходят на мирные марши. Организатором стало движение Friedenskoordination.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, обратившись к согражданам в выступлении по случаю Пасхи, заявил, что военная поддержка Украины необходима Германии для обеспечения собственной безопасности.

Авторы Татьяна Миссуми