Россиянке удалили 40-литровую опухоль

Пациентка уже долгое время была в курсе о наличии новообразования в правом яичнике. Более того, ей не раз предлагали хирургическое вмешательства, но она каждый раз отказывалась, потому что боялась агрессивного рака. Передумала она, когда опухоль настолько разрослась, что заняла всё пространство малого таза и брюшную полость. Врачи измерили новообразование и узнали, что в диаметре оно достигало 45 сантиметров, а в объёме — 40 литров. Оно оказалось доброкачественным, а у пациентки не возникло проблем во время постоперационной реабилитации.