Россиянке удалили 40-литровую опухоль
Новгородские онкогинекологи удалили женщине опухоль яичника объёмом 40 литров
В Великом Новгороде онкогинекологи провели пациентке хирургическую операцию по удалению гигантской — 45 сантиметров в диаметре и объёмом 40 литров — опухоль яичника. Об этом сообщает телеграм-канал "Медицинская Россия" со ссылкой на онкологический центр ОКОД, где вырезали новообразование.
Россиянке удалили 40-литровую опухоль. Фото © Telegram / "Медицинская Россия"
Пациентка уже долгое время была в курсе о наличии новообразования в правом яичнике. Более того, ей не раз предлагали хирургическое вмешательства, но она каждый раз отказывалась, потому что боялась агрессивного рака. Передумала она, когда опухоль настолько разрослась, что заняла всё пространство малого таза и брюшную полость. Врачи измерили новообразование и узнали, что в диаметре оно достигало 45 сантиметров, а в объёме — 40 литров. Оно оказалось доброкачественным, а у пациентки не возникло проблем во время постоперационной реабилитации.
Операцию проводили лечащий врач и оперирующий хирург Екатерина Егорова, ей ассистировала заведующая отделением онкогинекологии Ирина Александрова. Также участвовали операционная сестра Вера Лазаренко, анестезиолог и заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Сергей Ильин и анестезиолог Ирина Филиппова.
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Telegram / "Медицинская Россия"