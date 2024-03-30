Гол и пас Миранчука помогли "Аталанте" добыть победу в матче с "Наполи"

Футбольный клуб "Аталанта" одержал уверенную победу над "Наполи" в матче 30-го тура итальянской Серии А. Россиянин Алексей Миранчук записал на свой счёт в матче гол и голевую передачу.

Встреча двух команд состоялась в Неаполе и завершилась со счётом 0:3 в пользу гостей поля. В числе отличившихся голевыми действиями полузащитники Алексей Миранчук и Тён Копмейнерс, а также нападающий Джанлука Скамакки. Помимо гола российский хавбек отметился результативным пасом, приведшим ко второму голу в ворота неаполитанцев.

В текущем розыгрыше итальянского чемпионата Миранчук провёл за "Аталанту" 28 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить четыре мяча и отдать девять голевых передач.