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30 марта, 14:26

ПВО уничтожила ещё два БПЛА самолётного типа над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Около 16:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в публикации ведомства. Информации о последствиях на земле нет.

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Ранее сегодня в Минобороны сообщали об уничтожении аналогичного аппарата над Белгородским областью, это произошло около 14:00. А спустя двадцать минут в небе Белгородчины был уничтожен ещё один такой беспилотник. О последствиях на земле не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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