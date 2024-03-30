В Москве простились с полковником, закрывшим собой семью от пуль террористов в "Крокусе"

В Москве 29 марта прошло прощание с полковником спецназа ГРУ Тимуром Мясниковым, который заслонил свою супругу и ребёнка собственным телом от пуль атаковавших "Крокус сити холл" террористов и был убит. О том, как прошла траурная церемония, рассказали в пресс-службе организации "Офицеры России".

Проститься с Мясниковым приехало множество его друзей, а ещё коллеги и сослуживцы из Самары и Казани. Об этом сообщил глава самарского отделения "Офицеров России" Артур Маливанчук, его цитирует aif.ru.

"Это очень большая потеря и для семьи, и для друзей. Тимур Михайлович был близким другом, мы дружили семьями. В последний раз встречались год назад в Москве. По телефону общались чаще. Оказывали вместе с ним гуманитарную помощь ребятам, находящимся на передовой", — поделился он.

Собеседник издания добавил, что погибший в течение двух лет почти "безвылазно" служил в Донбассе: ездил в постоянные командировки на несколько месяцев, после которых ненадолго возвращался домой, чтобы проведать семью, и вновь уезжал в зону СВО. Он хотел сделать всё, чтобы на тех территориях наступил порядок. Теперь его дело продолжат другие.

Представители пресс-службы "Офицеров России" сообщили, что их организация оказывает помощь третьей бригаде спецназа, где нёс службу Мясников. Подразделение получило порядка 20 тонн гуманитарного груза — продукты, медикаменты и техсредства.

Мясников появился на свет в Казани, однако родным городом для него стала Самара, где он провёл почти всю жизнь. Он отучился в Суворовском военном училище и окончил высшее военное учебное заведение. Службу нёс в третьей бригаде спецназначения при Генеральном штабе ВС РФ, был представлен к боевым наградам.