Полковник ГРУ успел спасти семью в "Крокусе", но сам погиб Полковник Тимур Мясников погиб в результате теракта в "Крокусе" 29 марта, 08:04 3152 3152 Погибший в "Крокусе" полковник Тимур Мясников. Фото © VK.com / Артур Маливанчук

Полковник ГРУ Тимур Мясников погиб в результате теракта в "Крокус сити холле". Офицер смог оттолкнуть в безопасное место жену и сына, а сам попал под шквальный огонь террористов. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Об этом сообщил председатель Самарского отделения организации "Офицеры России" Артур Маливанчук.

"Боевой офицер, воевавший в Косове, Таджикистане, последние два года уничтожал националистов в Донбассе. Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье, в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в "Крокус" на концерт", — написал Маливанчук в соцсетях.

Мясников спас жену и сына, но в него самого попало три пули, врачи боролись за жизнь офицера несколько дней. Прощание с Тимуром Мясниковым состоится 29 марта в Савёловском проезде, 10, в Москве.

Авторы Александра Вишнякова