Выжившие при теракте в Волгодонске в 1999 году сёстры погибли в "Крокусе"
Сёстры, которые выжили при теракте в Волгодонске и погибли в "Крокусе". Обложка © VK / Чкаловский (Щёлково-3)
Среди жертв трагедии в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") оказались сёстры, выжившие при теракте в Волгодонске 16 сентября 1999 года. Тогда семья жила в Ростовской области, и около их дома преступники взорвали грузовик со взрывчаткой. Погибло 19 человек, а Татьяна и Анна Макарские получили от выбитых стёкол ранения, но выжили.
Спустя почти 25 лет они снова попали под удар террористов. Анна прилетела к сестре в столицу из Ростовской области, чтобы пойти на концерт рок-группы "Пикник".
"Последний раз я разговаривала с Аней уже во время теракта по телефону, около 20:35. Сначала она позвонила мужу и попрощалась, потом я дозвонилась ей. Она произнесла последние слова, хрипя и захватывая воздух: "Задыхаемся, горим… прости… Помогите!" И всё", — рассказала в беседе с RT мать погибших Елена Макарская.
Сестёр до последнего дня спасательной операции не было ни в одном из списков жертв. 27 марта МЧС официально признало женщин погибшими. Несмотря на это, мать продолжает верить, что дочери живы.
"Их не нашли и не опознали, у меня взяли генетический материал для экспертизы. Мне приносят соболезнования, но я их не принимаю — я хочу верить, что дочек найдут", — подчеркнула она.
Анне было 42 года, Татьяне — 34. У каждой из них осталось по двое несовершеннолетних детей.
16 сентября 1999 года в Волгодонске террористы подорвали девятиэтажный жилой дом. Бомба сработала в припаркованном рядом грузовике. Погибло 19 человек, свыше 300 получили ранения. Почти все организаторы и исполнители теракта были уничтожены, а двое получили пожизненное заключение.
Как сообщал Life.ru, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, а также трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — он сдавал квартиру главарю террористов. 28 марта СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.