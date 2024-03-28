Выжившие при теракте в Волгодонске в 1999 году сёстры погибли в "Крокусе"

Среди жертв трагедии в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") оказались сёстры, выжившие при теракте в Волгодонске 16 сентября 1999 года. Тогда семья жила в Ростовской области, и около их дома преступники взорвали грузовик со взрывчаткой. Погибло 19 человек, а Татьяна и Анна Макарские получили от выбитых стёкол ранения, но выжили.

Спустя почти 25 лет они снова попали под удар террористов. Анна прилетела к сестре в столицу из Ростовской области, чтобы пойти на концерт рок-группы "Пикник".

"Последний раз я разговаривала с Аней уже во время теракта по телефону, около 20:35. Сначала она позвонила мужу и попрощалась, потом я дозвонилась ей. Она произнесла последние слова, хрипя и захватывая воздух: "Задыхаемся, горим… прости… Помогите!" И всё", — рассказала в беседе с RT мать погибших Елена Макарская.

Сестёр до последнего дня спасательной операции не было ни в одном из списков жертв. 27 марта МЧС официально признало женщин погибшими. Несмотря на это, мать продолжает верить, что дочери живы.

"Их не нашли и не опознали, у меня взяли генетический материал для экспертизы. Мне приносят соболезнования, но я их не принимаю — я хочу верить, что дочек найдут", — подчеркнула она.

Анне было 42 года, Татьяне — 34. У каждой из них осталось по двое несовершеннолетних детей.