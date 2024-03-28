"Закрыл собой семью": Чиновник из Люберец погиб при теракте в "Крокусе"

Одной из жертв теракта в подмосковном "Крокусе" стал начальник управления дорожного хозяйства Администрации Люберец Олег Шиховцев. В роковой день он вместе с женой и старшей дочерью был на концерте группы "Пикник", сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Когда в зал ворвались террористы и начали расстреливать людей, Олег закрыл своей спиной жену и дочку. Долгое время родные не могли найти его в списках погибших и раненых. Накануне, 27 марта, его фамилия появилась в перечне жертв страшного теракта.

"Олег погиб как герой, закрыв собой семью. Ему было 42 года, у него осталась жена и трое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", — написал в телеграм-канале Волков.