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28 марта, 13:36

"Закрыл собой семью": Чиновник из Люберец погиб при теракте в "Крокусе"

При теракте в "Крокусе" погиб 42-летний чиновник из Люберец Олег Шиховцев

Олег Шиховцев. Обложка © Telegram / Владимир Волков

Олег Шиховцев. Обложка © Telegram / Владимир Волков

Одной из жертв теракта в подмосковном "Крокусе" стал начальник управления дорожного хозяйства Администрации Люберец Олег Шиховцев. В роковой день он вместе с женой и старшей дочерью был на концерте группы "Пикник", сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Когда в зал ворвались террористы и начали расстреливать людей, Олег закрыл своей спиной жену и дочку. Долгое время родные не могли найти его в списках погибших и раненых. Накануне, 27 марта, его фамилия появилась в перечне жертв страшного теракта.

"Олег погиб как герой, закрыв собой семью. Ему было 42 года, у него осталась жена и трое детей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", — написал в телеграм-канале Волков.

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Он добавил, что Шиховцев за 20 лет работы в сфере дорожного хозяйства стал настоящим профессионалом своего дела. Также чиновник активно увлекался спортом.

Напомним, вечером в пятницу, 22 марта, группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек, ещё 77 пострадавших остаются в больницах. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. Уже 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов, а 26 марта — ещё одного. Исполнители теракта не стали обжаловать арест.

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Наталья Исакова
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