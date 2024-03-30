Беременных женщин предупредили о риске гибели ребёнка из-за отказа от скрининга

Со временем медики научились распознавать те или иные заболевания у беременных женщин через скрининг, поэтому что эта процедура полезна. Несмотря на то что эта практика пользуется спросом у будущим мам, она всё же должна затронуть всех, потому что есть вероятность получить неприятные последствия. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по здравоохранению и здоровьесберегающим технологиям Делового центра экономического развития СНГ Сергей Вострухов.

"Они позволяют определить серьёзные пороки развития плода и новорождённого ребёнка, хромосомные нарушения и врождённые заболевания. Такая практика уже становится рутинной, но всё равно требует стопроцентного охвата будущих мам и малышей, так как многие женщины отказываются его делать. Иначе можно упустить, например, развитие первичного иммунодефицита", — поделился эксперт с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По мнению специалиста, все инфекционные заболевания при первичном иммунодефиците протекают тяжело и редко поддаются лечению, из-за чего приводят к летальному исходу. Именно поэтому Вострухов рекомендует использовать во время беременности только современную и раннюю диагностику. При такой болезни ребёнку нужен только специалист-иммунолог, только так врач сможет контролировать эффективность подобранной терапии и менять назначенные препараты при отсутствии немедленного эффекта. Никакого самостоятельного лечения Вострухов не советует, потому что в таком случае летальный исход неизбежен.