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Певца Юлиана не пустили на рейс Москва – Ульяновск из-за опоздания на 40 секунд

30 марта, 15:13
Юлиан Васин. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / radio_julian

Юлиан Васин. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / radio_julian

Российский певец Юлиан (Юлиан Васин) не попал на борт самолёта, следующего из Москвы в Ульяновск, так как опоздал на рейс на сорок секунд. Музыкант поделился возмутившей его историей с сайтом MK.ru.

Юлиан рассказал, что прибыл со своим директором в Шереметьево за два часа, прошёл регистрацию, но на посадку подошёл за полчаса до вылета. Сотрудница авиакомпании заявила, что пассажиры опоздали на 40 секунд, поэтому их не могут пустить в салон.

"Я пытался объяснить, что я заслуженный артист России, что у меня сегодня не только концерт в Ульяновске, но и встреча с бойцами СВО в местном госпитале. Но никакие уговоры не подействовали. Девушка заявила, что их это не интересует", — продолжил артист.

Он добавил, что после инцидента лайнер ещё около получаса стоял и ждал разрешения на вылет. Сейчас Юлиан намерен добиться от авиаперевозчика объяснений, а добраться в Ульяновск собирается другим рейсом.

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Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев решил на некоторое время отказаться от выступлений, чтобы "перезагрузиться". По словам певца, ему нужно отдохнуть, так как в нынешнем состоянии работать нельзя.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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