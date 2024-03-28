"В душе тяжело и непросто": Лазарев рассказал, что похудел на четыре килограмма из-за теракта в "Крокусе"
Лазарев решил отказаться от концертов, чтобы отдохнуть перед днём рождения
Сергей Лазарев. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Сергей Лазарев решил на некоторое время отказаться от выступлений, чтобы "перезагрузиться". По словам певца, ему нужно отдохнуть, так как в нынешнем состоянии нельзя работать.
"Я сейчас возьму небольшую паузу просто отдохнуть. Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Я должен прийти в себя. Меня эмоционально начало колбасить перед днём рождения. Мне нужна тотальная пауза, нужно перезагрузиться", — цитирует артиста NEWS.ru.
Певец добавил, что в последнее время пребывает в большом стрессе из-за теракта в "Крокус сити холле" и на этом фоне даже успел сбросить примерно четыре килограмма. В то же время он понимает, что выступления нужны зрителям, однако в душе "тяжело и непросто".
Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл 22 марта: четверо вооружённых боевиков ворвались в концертный зал, где ожидалось выступление рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Нападавших задержали в Брянской области, они собирались скрыться на Украине. По последним данным, в результате трагедии погибло 143 человека. Из больниц выписали 90 пострадавших, ещё 74 остаются в стационарах. Террористов отправили в СИЗО 24 марта. Также в деле есть другие фигуранты: отец и двое его сыновей, продавшие боевикам использованную в тот вечер машину, а также мужчина, сдавший квартиру главарю банды. Их также заключили под стражу. Следствие установило, что они знали о планах убийц.