"В душе тяжело и непросто": Лазарев рассказал, что похудел на четыре килограмма из-за теракта в "Крокусе"

Сергей Лазарев решил на некоторое время отказаться от выступлений, чтобы "перезагрузиться". По словам певца, ему нужно отдохнуть, так как в нынешнем состоянии нельзя работать.

"Я сейчас возьму небольшую паузу просто отдохнуть. Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Я должен прийти в себя. Меня эмоционально начало колбасить перед днём рождения. Мне нужна тотальная пауза, нужно перезагрузиться", — цитирует артиста NEWS.ru.